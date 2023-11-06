Астрахань, 6 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Годовалую и четырёхлетнюю девочек обнаружили на улице в Астрахани без присмотра взрослых. Полицейские разыскали их мать, сообщает 6 ноября пресс-служба УМВД по Астраханской области в Telegram-канале.

УМВД России по Астраханской области

Четырёхлетнюю девочку обнаружили накануне вечером на улице Николая Островского. Полицейские доставили её в специализированный дом ребёнка.

Утром на улице Звёздной в камышах нашли вторую девочку, её поместили в больницу. Предположительно, годовалый ребёнок всю ночь провёл на улице.

Жизни девочек вне опасности, заверили в полиции.

Личность матери установлена, с ней работают правоохранители. Все обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам проверки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Омске объявили в розыск двух шестилетних мальчиков, сбежавших из детского сада. Дети отправились на работу к матери одного из них. Инцидент стал поводом для проверки в дошкольном учреждении.