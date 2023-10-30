Омск, 30 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Омске 30 октября, отправившись на работу к маме одного из них, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Мальчики самостоятельно на общественном транспорте добрались до улицы Партизанской на работу к маме одного из них, о чём женщина сразу же сообщила полицейским», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции отправились к детям, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Пропажу детей в заведении обнаружили раньше, чем они добрались до цели, поэтом мальчиков объявили в розыск.

Мэр Омска Сергей Шелест, комментируя происшествие в Telegram-канале, заявил, что в детском саду, откуда сбежали дети, проведут проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Санкт-Петербурге мужчина пришёл в детский сад за внучкой и случайно забрал чужую девочку. Её мать успела заявить в полицию до того, как ситуация разрешилась. Дедушка привёз чужую внучку домой и накормил ужином. У него плохое зрение, кроме того, у обеих девочек одинаковое имя.