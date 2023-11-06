Москва, 6 ноября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS.com

«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря», — сообщается на сайте.

Отмечается, что степень возмущённости магнитного поля планеты за последние сутки достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.

Накануне полярное сияние красного цветапоявилось в небе над некоторыми субъектами России, включая южные регионы.

Такой феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях. Свечение подобного оттенка встречается редко. Оптическое явление произошло на фоне магнитных бурь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности, который происходит примерно каждые 11 лет.

Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет.