Лондон, 12 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Британские учёные 12 июля сообщили, что Земле угрожает солнечная буря, результатом которой станет «интернет-апокалипсис».

Robin Loznak/Global Look Press

Как они установили, активный солнечный цикл достигнет пика в 2025 году, и тогда Землю накроет обширная солнечная буря, которая может прекратить существование интернета в привычном всем землянам виде. Учёные отметили, что цикл, который обычно идёт с определённой скоростью, сейчас стал более быстрым. Помимо этого, исследователи зафиксировали большее количество солнечных пятен и извержений, чем ожидали.

«Отслеживание и прогнозирование солнечных циклов даёт приблизительное представление о частоте космических штормов всех типов, от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Эти данные используются во многих отраслях для оценки потенциального воздействия космической погоды на Землю», — привело слова представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований издание Daily Star.

Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, в случае крупного размера имеющие разрушительные последствия для планеты. В статье отмечается, что они способны полностью разрушить или отключить некоторые энергосистемы Земли.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощной магнитной буре, накрывшей планету в апреле 2023 года. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, она началась 23 апреля и её уровень достигал G1, но постепенно буря расширилась и достигла уровня G4. Она не была спрогнозирована и продлилась с небольшими перерывами несколько дней. Уровень G4 — очень мощный, предполагающий нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации и напряжения в промышленных сетях.