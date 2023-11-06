Вашингтон, 6 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) об усталости Евросоюза от конфликта на Украине.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас», — приводит его слова американское издание Politico.

Он также высказал мнение о том, что мир может столкнуться с трудностями, если люди с «усталостью» перестанут поддерживать Украину. Ермак призвал Мелони вспомнить уроки истории.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские пранкеры Вован и Лексус переговорили с Мелони, представившись африканским чиновником. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру, и она признала, что ВСУ ничего не добились на фронте, и добавила, что в Европе уже изрядно устали от конфликта. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения, при этом Италия и её союзники близки к моменту понимания, что всем нужен выход.

После разговора пресс-служба итальянского Совета министров заявила, что офис Тало ввёл в заблуждение неопределённый «самозванец» и офис об этом очень сожалеет. Фактически дипсоветник взял на себя ответственность за случившееся, писала газета La Repubblica.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила 3 ноября, что её дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после её недавнего разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.