Красный Лиман, ДНР, 6 ноября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразила свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, заявил в понедельник, 6 ноября, начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — сказал Савчук, слова которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, подразделения группировки при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении. Также средства противовоздушной обороны группировки сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной Луганской Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих на краснолиманском направлении, а также одну боевую бронированную машину и два автомобиля.