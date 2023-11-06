Запорожская область, 6 ноября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины на запорожском направлении полностью «выдохлось», заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе пресс-конференции 6 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бот, который сегодня идут… практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что изначальные планы командования ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым полностью провалились.

На данный момент противник в больше степени атакует без использования тяжёлой техники, так как, по словам Балицкого, её успешно уничтожает российская артиллерия и авиация.

Как передавало ИА Регнум, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт полностью зашёл в тупик в связи с провалившимся контрнаступлением украинской армии. По его словам, минные поля и эшелонированная российская линия обороны не позволили ВСУ реализовать цели, поставленные в начале года.