Киев, 6 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Украина и её вооружённые силы через год перестанут нуждаться в больших объёмах финансовой помощи со стороны западных союзников, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, через год благодаря уменьшению бюджетного дефицита Киева Украине и ВСУ не понадобятся большие объёмы помощи. При этом украинский лидер призвал западных союзников продолжать финансировать ВСУ в кредит и пообещал вернуть средства в будущем.

«Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение», — сказал Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США потратило все дополнительные выделенные бюджетные средства на помощь Украине, в связи с чем Вашингтон сократит поставки. На фоне этого она призвала Конгресс США поддержать заявку президента Джо Байдена на выделение Киеву 60 миллиардов долларов.

При этом 2 ноября палата представителей приняла законопроект, предусматривающий выделение из американского бюджета 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю без упоминания Украины, несмотря на требование Джо Байдена об одновременном предоставлении помощи Тель-Авиву и Киеву.