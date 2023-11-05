Эр-Рияд, 6 ноября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Саудовская Аравия продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца декабря текущего года. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило агентство SPA со ссылкой на министерство энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Официальный источник министерства энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

Таким образом, в декабре текущего года добыча нефти Саудовской Аравией составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки. При этом отмечается, что в следующем месяце решение о сокращении будет пересмотрено.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября вице-премьер России Александр Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что решение преследует цель усилить меры предосторожности стран ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков.