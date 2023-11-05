Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы отделения ФССП в Рязани
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы отделения ФССП в Рязани Калужского
Рязань, 5 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Суд в Рязани принял решение арестовать подозреваемого в убийстве начальника городского отделения службы судебных приставов (ФССП) Сергея Калужского, сообщила 5 ноября пресс-служба областного Следственного комитета.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно», — сообщили в ведомстве.
Тело Калужского с огнестрельными ранениями обнаружили 1 ноября в районе Рязани посёлок Недостоево. Следователи собирают доказательства по этому делу.
О гибели Калужского сообщили 2 ноября. Его тело нашли возле собственного дома. Расследование убийства взяла под контроль прокуратура Рязанской области.
Подозреваемого задержали 4 ноября. Им оказался житель Рязани 1979 года рождения.