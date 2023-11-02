Рязань, 2 ноября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Рязани застрелили начальника отделения Службы судебных приставов Сергея Калужского. Тело главы городского управления ФССП с тремя пулевыми ранениями обнаружили в нескольких метрах от его дома.

Игорь Онучин/РИА Новости

СК возбудил уголовное дело. На место происшествия выезжали прокурор области и его заместитель. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Рязанской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела Службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского», — проинформировали в региональной прокуратуре.

По информации Telegram-канала «112», стрелявший в Калужского был в маске. В качестве мотивов убийства называются проблемы с коллекторскими агентствами. Глава городского отделения судебных приставов не давал ход ряду исполнительных производств. По этой причине, как сообщается, на начальника УФССП взыскатели подавали в суд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Анапе задержали четырёх членов ОПГ за подготовку к убийству сотрудника Службы судебных приставов. Возбуждено уголовное дело. Они хотели лишить сотрудника ФССП жизни путём поджога его дома и автомобиля.