Рязань, 4 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — проинформировала представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

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Она добавила, что правоохранители выясняют обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА Регнум, об убийстве Калужского стало известно 2 ноября. Его тело нашли возле его дома с тремя пулевыми ранениями. Следственный комитет в связи с убийством возбудил уголовное дело.

На место происшествия прибыли в том числе прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв и его заместитель Екатерина Банникова. Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.