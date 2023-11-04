В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главы отделения ФССП
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главы отделения ФССП Калужского
Рязань, 4 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба МВД.
«Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — проинформировала представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.
Она добавила, что правоохранители выясняют обстоятельства преступления.
Как сообщало ИА Регнум, об убийстве Калужского стало известно 2 ноября. Его тело нашли возле его дома с тремя пулевыми ранениями. Следственный комитет в связи с убийством возбудил уголовное дело.
На место происшествия прибыли в том числе прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв и его заместитель Екатерина Банникова. Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.