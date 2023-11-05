Украина, 5 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Украинский министр обороны Рустем Умеров 5 ноября в соцсети X пообещал расследовать гибель одного из подразделений ВСУ в момент награждения личного состава под Запорожьем.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все обстоятельства произошедшего будут выяснены. Поручил Главной инспекции минобороны провести полное расследование», — сообщил Умеров.

Речь идёт о 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ «Закарпатье», которую уничтожил ракетный удар на позициях на запорожском направлении. Подразделение потеряло 20 военных.

По официальным данным ВСУ, удар ракетой «Искандер-М» нанесли российские военные в прифронтовом селе Заречном в Запорожской области.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 4 ноября сообщил, что на Украине в гибели военных винят офицера ВСУ, который собрал в одном месте много подчинённых на построение для «торжественного награждения личного состава», несмотря на то, что российская сторона отслеживает любое скопление украинских военных.

Минобороны России 5 ноября сообщило о точных ударах, нанесённых по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе посёлка Спорное в ДНР. Местонахождение подразделения выявила разведка и операторы беспилотников.

Также Минобороны 5 ноября сообщило об уничтожении в районе сёл Работино и Вербовое в Запорожской области украинского опорного пункта. Опорный пункт уничтожило разведподразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.