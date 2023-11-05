Запорожская область, 5 ноября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе сёл Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны.

Известия/Алексей Рамм

Ведомство опубликовало кадры боевой работы российской разведгруппы по зачистке позиций ВСУ. Разведподразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанесло удар по украинским военным, пытавшимся удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать позиции ВС России.

«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись боевики, и с нескольких направлений атаковали противника», — сообщило ведомство.

Разведгруппа, проведя зачистку, заняла опорный пункт. Российские военные смогли закрепиться на занятых позициях и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

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Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 30 военных. Российские военные отразили пять атак украинской армии и нанесли огневое поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Работино.

Минобороны 5 ноября сообщило об уничтожении украинского танка возле города Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Танк, экипаж которого пытался атаковать позиции российских войск, операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов уничтожили точным ударом.