Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино
Запорожская область, 5 ноября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе сёл Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры боевой работы российской разведгруппы по зачистке позиций ВСУ. Разведподразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанесло удар по украинским военным, пытавшимся удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать позиции ВС России.
«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись боевики, и с нескольких направлений атаковали противника», — сообщило ведомство.
Разведгруппа, проведя зачистку, заняла опорный пункт. Российские военные смогли закрепиться на занятых позициях и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.
Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 30 военных. Российские военные отразили пять атак украинской армии и нанесли огневое поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Работино.
Минобороны 5 ноября сообщило об уничтожении украинского танка возле города Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Танк, экипаж которого пытался атаковать позиции российских войск, операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов уничтожили точным ударом.