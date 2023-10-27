Москва, 27 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Женщина «вышла» из окна 2-го этажа и была госпитализирована в больницу. Полицейским она объяснила, что очень хотела пойти в театр, а входную дверь запер сын. Он и рассказал полицейским, что его мать с детства является большим поклонником этого вида искусства и имеет едва ли не маниакальную зависимость. На неё уже жаловались известные артисты из-за преследования. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Днём 16 октября из окна 2-го этажа одного из домов на улице Липчанской выпала женщина. Она находилась дома с 33-летним сыном Иваном, который спал. Мужчина проснулся от криков соседки, увидевшей падение, и сразу же вызвал медиков.

«Нарядом скорой помощи с травмами после падения с высоты 2-го этажа в больницу была доставлена 53-летняя женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.

После того как пострадавшая оказалась под присмотром врачей, информацию о происшествии передали в полицию. Её сына Ивана опросили, он рассказал, что мать переехала к нему в Москву из Уфы несколько месяцев назад. В Башкортостане женщина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мужчина объяснил, что его мать ранее выбрасывалась из автобуса на ходу, когда увидела актёра, идущего по улице. Женщина имеет манию к преследованию артистов тетра. Зная особенности её поведения и что в Москве театров гораздо больше, чем в Уфе, он запер входную дверь и спрятал ключ, чтобы женщина никуда не ушла, пока он будет отдыхать. Но пока сын спал, она решила покинуть квартиру через окно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры. Николая Ефремова госпитализировали в больницу с тяжелой травмой и провели срочную операцию.