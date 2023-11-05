Сиэтл, США, 5 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. По меньше мере один человек стал жертвой столкновения метробуса (автобус, который едет по выделенной полосе) со зданием в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), сообщается на странице управления городской пожарной службы в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ещё 12 человек пострадали. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

В пожарной службе отметили, что в здании, в которое врезалось транспортное средство, никого не было. При ударе оно не получило каких-либо структурных повреждений. Обстоятельства случившегося уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября стало известно, что в штате Аляска (США) произошла дорожная авария с участием американских военных, двое из которых погибли. Ещё примерно десять солдат получили травмы.

Причиной ДТП стали действия водителя транспортного средства, который не справился с управлением, и машина перевернулась. Всего внутри автомобиля находились 17 бойцов 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.