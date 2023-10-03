Анкоридж, США, 3 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В результате автомобильной аварии на Аляске двое американских военных погибли и ещё свыше десяти пострадали. Об этом 3 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на размещённые в штате американские силы.

Fort Wainwright Public Affairs Office Военнослужащие 11-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США передвигаются на военных автомобилях во время учений на Аляске

«Двое солдат Вооружённых сил США погибли и ещё 12 пострадали в понедельник после того, как военный автомобиль перевернулся по дороге на учения на Аляске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель предназначенного для перевозки военнослужащих армейского автомобиля во время движения по проселочной дороге не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В момент ДТП в машине находились 17 военных 11-й воздушно-десантной дивизии армии США. Пострадавших эвакуировали с места аварии, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Для выяснения причин проведут расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября бронетранспортёр боевой группы НАТО в Румынии попал в аварию. Бронемашина вылетела с автодороги, снесла забор и оказалась во дворе жилого дома.

В Германии 2 августа в ДТП с грузовиком погибла военнослужащая армии США. Женщина в момент аварии высунулась из люка бронетранспортёра Stryker, который двигался в составе военной колонны по шоссе.