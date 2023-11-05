Запорожская область, 5 ноября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Разведчики Воздушно-десантных войск уничтожили военнослужащих Вооружённых сил Украины, пытавшихся удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые пытались удержаться в опорном пункте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники скрытно приблизились к занятому ВСУ опорному пункту после нанесённого огневого поражения ствольной артиллерией, затем атаковали с нескольких направлений. В результате подразделения ВДВ закрепились на позициях противника и взяли трофеи в виде оружия и боеприпасов западного производства.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки отразили на запорожском направлении пять атак штурмовых групп ВСУ, а также нанесли огневое поражение одной из десантно-штурмовых бригад около Работино в Запорожской области. В результате боевых действий противник потерял до 30 человек личного состава, а также шесть боевых бронированных машин и артиллерийскую установку M777 производства США.