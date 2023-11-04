Москва, 4 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в День народного единства 4 ноября выступил на марафоне «Знание. Первые» общества «Знание» на форуме «Россия». Он провёл лекцию о развитии инфраструктуры страны по программе тематического трека «Знание. Сила», программа которого сконцентрирована в павильоне № 57 на ВДНХ.

Российское общество Знание

Как обозначил Хуснуллин, сейчас перед Россией стоит задача создать новое качество инфраструктуры, включая жильё, автодороги, аэропорты, инженерные сети и многое другое. Он обратил внимание, что стратегия развития инфраструктуры в стране определена до 2030 года.

«Например, мы хотим построить до 2030 года в стране 1 млрд кв. м жилья. Это значит, что каждый пятый дом в стране будет новый. В прошлом году мы построили почти 103 млн кв. м — самый большой показатель по вводу жилья в истории страны. По строительству жилья в пересчёте на душу населения мы строим больше, чем Китай», — заявил замглавы правительства

Хуснуллин пообещал, что до 2030 года 36 млн российских семей улучшат жилищные условия, качество жилищных услуг повысится на 30%, построят 1 млрд кв. м жилья. Он отметил, что особенно важно готовить для этого высококвалифицированных специалистов, чем в том числе и занимается правительство.

Помимо него на марафоне выступили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, министр просвещения Сергей Кравцов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и другие.

Марафон «Знание. Первые» открыл образовательную программу Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Треки марафона проходят в шести павильонах выставки, в которых собрались тысячи желающих пообщаться с государственными и общественными деятелями, лидерами бизнеса, науки и образования.

Российское общество Знание

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Хуснуллин рассказал, что в восстановлении вернувшихся в состав России регионов участвуют 33 госкомпании и около 50 тыс. строителей. По его словам, главная цель — поднять уровень жизни до среднероссийского, чтобы люди чувствовали себя частью большой страны. Помощь в восстановлении оказывают и власти 82 субъектов, отметил он, и поблагодарил всех участвующих в этой работе за неравнодушие и самоотверженный труд.