Москва, 30 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В работах по восстановлению регионов России, вернувшихся в состав страны в 2022 году, участвуют 33 государственные компании и около 50 тысяч строителей, сообщил 30 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

РИА Новости

Поздравив жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Днём воссоединения с Россией, вице-премьер отметил, что восстановление и интеграция новых субъектов Федерации идут активно.

«Главная цель здесь — довести уровень жизни до среднероссийского, чтобы люди чувствовали себя частью большой страны. Для этого по поручению президента разработали программу социально-экономического развития новых регионов. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий», — напомнил Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Помощь в восстановлении населённых пунктов новых регионов России оказывают и власти 82 субъектов Федерации, отметил вице-премьер, поблагодарив всех участвующих в этой работе за неравнодушие и самоотверженный труд.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов Федерации. Глава государства подчеркнул, что не позднее 2030 года эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры и социальных услуг, а также по другим параметрам качества жизни. В апреле 2023 года правительство России утвердило долгосрочную программу развития новых регионов страны.

Договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года. Владимир Путин 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Поздравляя сограждан 30 сентября с Днём воссоединения четырёх регионов с Россией, президент в своём видеообращении отметил, что это событие было поистине историческим и судьбоносным.