Москва, 4 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Концептуальная правда заключается в том, что Россия не начинала конфликт на Украине, а заканчивает его. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Россия не начала войну, а заканчивает её», — сказал представитель Кремля во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Пресс-секретарь президента добавил, что все объяснения российской стороны насчёт госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену. Как подчеркнул Песков, эту правду не хотели слушать.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте на Украине, который произошёл при поддержке Запада. Как добавил российский лидер, после него против несогласных развязали жестокую войну на истребление.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.