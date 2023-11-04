Берн, 4 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер на 92-м году жизни во сне. Это произошло в Швейцарии 31 октября. О смерти олимпийца сообщила Федерация фигурного катания на коньках России со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона Германии Зеппа Шёнмецлера.

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История жизни

Протопопов родился в 1932 году. Его мать, артистка балета, растила сына одна — отец ушёл из семьи, когда будущему фигуристу был год. Вместе с матерью Протопопов пережил Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда.

В фигурное катание он попал в 15 лет, отчим, поэт Дмитрий Цензор, подарил мальчику первые коньки ещё до войны. Он интересовался музыкой, но его не взяли в кружок в Ленинградском Дворце пионеров, и вскоре после этого Протопопов случайно увидел катающихся фигуристов и попросился в секцию, куда его на этот раз взяли. Профессионально заниматься спортом он начал в 1947 году.

На семинаре в Москве в 1954 году Протопопов познакомился с Людмилой Белоусовой — тренеры их поставили вместе для демонстрации парных элементов. Позднее они попробовали кататься вместе в своё удовольствие, и оказалось, что они взаимодействуют, будто выступали до этого вместе уже не один год. Впоследствии их пара состоялась не только на льду, но и в жизни. Вместе они дважды становились чемпионами Олимпиады в 1964 и 1968 годах, последний раз выходили на лёд в 2015 году на «Вечере с чемпионами» в США. В браке прожили 60 лет.

Переезд в Швейцарию

В 1979 году Протопопов и Белоусова были на гастролях и решили попросить за рубежом политического убежища. В СССР этому не обрадовались, но в Швейцарии ответили согласием. На родине их лишили званий заслуженных мастеров спорта, вычеркнули из олимпийских справочников и назвали предателями. Своё решение пара объяснила якобы отсутствием возможностей для развития в Советском Союзе. Полноправными резидентами Швейцарии они стали в 1995 году и возвращаться в Россию не планировали. Однако в 2003 году они посетили родину по приглашению хоккеиста Вячеслава Фетисова, приезжали в 2005 году по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и участвовали в показательных выступлениях. Присутствовали в Сочи на Олимпийских играх 2014 года.

История смерти

После смерти Белоусовой в 2017 году Протопопов остался за границей в одиночестве. В 2022 году он признался, что хотел бы быть похороненным в России, рядом с отчимом, матерью и женой. Первым о смерти Протопопова сообщил The Skating Lesson, затем это подтвердил Олимпийский комитет России (ОКР). В своих соболезнованиях организация отметила, что Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили элементы, позднее ставшие обязательными для фигуристов всего мира.