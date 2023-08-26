Вашингтон, 26 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В американском штате Алабама собираются провести первую казнь заключённого, в ходе которой его заставят дышать чистым азотом. Об этом 26 августа сообщило агентство Associated Press.

Global Look Press/Louie Palu/ZUMAPRESS.com

«Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — говорится в сообщении.

По информации источника, в трёх штатах США разрешено казнить заключённых таким способом, однако до этого он никогда не применялся.

Этот метод казни получил название «азотная гипоксия», и во время него приговорённого к смерти заставляют дышать этим инертным газом. В результате человек погибает не от удушья, а от постепенного лишения кислорода.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня стало известно, что в штате Миссури собираются казнить заключённого Майкла Тисиуса, приговорённого к смерти за двойное убийство. Губернатор отклонил прошения заключённого о помиловании.

В мае правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в 2022 году число казней в мире оказалось самым высоким за последние пять лет. По её информации, за этот период к смерти приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем в 2021 году. Большая часть казней приведена в исполнение в Иране, Саудовской Аравии и Египте.