Вашингтон, 2 ноября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Главу киевского режима Зеленского презирают в странах Запада. Об этом 2 ноября заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько ещё он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — сказал он.

По словам эксперта, Киев практически проиграл в конфликте с Россией после огромных потерь украинской армии ВСУ и уже буквально дышит на ладан, а Зеленский, до этого момента считавшийся на Западе «героем», превратился в посмешище для союзников.

Макгрегор отметил, что считает, что с Украиной уже фактически покончено, однако Вашингтон будет продолжать направлять Киеву деньги для поддержания лжи о том, что она всё ещё жива.

«И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что всё уже кончено и пора идти дальше», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за репрессивных действий режима Киева во главе с Зеленским на Украине в скором времени может начаться гражданская война. По словам эксперта, в стране каждый день идут аресты, репрессии, расправы и различные суды.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин 30 октября заявил ИА Регнум, что Зеленский создал для ВСУ такие условия, что там его закономерно возненавидели. Эксперт уточнил, что в числе прочего к главе киевского режима так относятся и из-за колоссальных потерь украинской армии в зоне боевых действий.