Москва, 28 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Коллективный Запад во главе с США давно объявил войну России. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«С нами воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США», — заявил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, война Запада против России была объявлена достаточно давно — после того как состоялся госпереворот на Украине, поддержанный ЕС.

«Минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель) вновь это подтвердила», — отметил глава российского дипведомства.

Известно, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации на Украине.