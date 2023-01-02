Вашингтон, 2 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Минские соглашения были использованы Западом для подготовки к конфликту с Россией на Украине. Об этом 2 января заявил американский правозащитник Аджаму Барака в Twitter.

Официальное интернет-представительство президента России Минские соглашения

«Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь «уловкой» для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что США не участвовали в этом плане?» — написал Барака.

Напомним, в начале декабря Меркель заявила, что цель Минских соглашений была в том, чтобы дать Украине время на усиление.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Олланд подтвердил слова Меркель.

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