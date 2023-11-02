Вашингтон, 2 ноября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Попытки президента США Джо Байдена и его команды объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в американском Конгрессе — это «циничная политическая уловка», которая должна отсрочить поражение Киева. Об этом 1 ноября заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм.

Иван Шилов ИА Регнум

«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь всё равно в конце концов его получат. Прямо как было с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — сыронизировала Ингрэм.

По словам телеведущей, на сегодняшний день даже наиболее убеждённые «ястребы войны» не в состоянии убедительно аргументировать свою позицию в поддержку Киева, когда пытаются объединить запрос Конгрессу США по финансированию Украины с «законным причинам» для этого, наподобие Израиля.

Главе Пентагона Ллойду Остину, который ранее заявлял, что назначенный США генеральный инспектор по аудиту помощи Киеву проведёт прекрасную работу, теперь уже никто не верит, добавила она.

«Не уверена даже, что сам Остин в это верит», — уточнила ведущая, напомнив о публикациях о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчётности по предоставляемой США помощи.

Ингрэм уточнила, что, по её мнению, на этом фоне не удивляет то, что Белый дом не хочет реального отслеживания ста миллиарда долларов, которые были направлены Вашингтоном Киеву.

«Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана «Б» просто не существует», — отметила она.

Ведущая также указала на то, что команда Байдена не желает, чтобы действующий президент США перед выборами президента страны в 2024 году оказался лицом к лику «с унизительным поражением на мировой арене».

«Это огромная сумма денег, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чём суть», — заключила Ингрэм.

Как сообщало ИА Регнум, бюджетное управление Белого дома 31 октября сообщило, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если его примет палата представителей Конгресса в существующем сейчас виде, без упоминания Украины.

30 октября обозреватель журнала Time Саймон Шустер написал об огромном масштабе воровства украинских чиновников. По словам одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, «люди воруют так, будто завтра не наступит».

В публикации также отмечалось, что Зеленский вернулся после сентябрьского визита в США злым. Глава режима Киева заявил, что американские политики утратили интерес к Украине, а также потребовали от него начать вести реальную борьбу с коррупцией.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в августе в беседе с ИА Регнум заявил, что коррупция на Украине стала основой государственности. По словам эксперта, что для украинских чиновников выгодно затягивать вооружённый конфликт, так как в этом случае можно больше украсть.