Киев, 2 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отметил эффективность Военно-воздушных сил России и российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — написал он для издания Economist.

Также Залужный отметил, что России удалось модернизировать силы радиоэлектронной борьбы и укрепить преимущество в этой области.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за прошедший месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 37 самолётов ВСУ. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны перехватили 1400 средств воздушного нападения, в том числе шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.