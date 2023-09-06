Анкара, 6 сентября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В Турции планируют продлить туристический сезон благодаря хорошей погоде. Об этом 6 сентября заявил вице-президент турецкой Федерации отельеров (TÜROFED) Мехмет Ишлер, его слова привело агентство Anadolu.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Вице-президент TÜROFED отметил, что из-за тяжёлых событий в Турции потоки бронирований шли медленно и только в августе текущего года туристический сектор начал приближаться к ожидаемым показателям. Ишлер уверен в том, что в нынешнем году удастся достичь цель в 60 млн туристов.

«Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлён», — сказал он.

Ишлер указал, что после землетрясений в Турции в феврале туристический сектор столкнулся с негативными последствиями. Он добавил, что страна продолжает быть одним из наиболее популярных направлений у туристов из России и Германии.

«Мы наблюдаем развитие в странах, которые раньше не являлись нашими целевыми рынками. Началась активность в юго-восточной Азии, особенно в Китае. Видим формирование нового турпотока на латиноамериканском и американском рынках. В этом году, как обычно, лидируют Германия и Россия», — пояснил вице-президент TÜROFED.

По его словам, Россия в нынешнем сезоне показала рост показателей по сравнению с 2022 годом, а Германия продолжает быть основным рынком для турецкой отрасли туризма.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в первом полугодии 2023 году Турцию посетили более 2 млн туристов из России. Глава государства отметил, что рассчитывает, что такая динамика турпотока сохранится.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 2 августа заявила, что Турция впервые вошла в пятёрку наиболее дорогих заграничных курортов для российских туристов. Она уточнил, что этого не было за всю историю туризма.