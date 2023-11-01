Вашингтон, 2 ноября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Американская киноактриса Анджелина Джоли осудила мировых лидеров, выступающих против прекращения огня в секторе Газа, и назвала действия Израиля намеренными атаками против мирного населения.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Анджелина Джоли

«Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением… пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских… подвергаются коллективному наказанию», — написала Джоли в социальных сетях.

По её словам, мировые лидеры, отказываясь требовать от сторон конфликта гуманитарного прекращения огня, причастны к этим преступлениям.

1 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека предупредило Израиль о возможной реакции на удары по лагерю беженцев. В агентстве подчеркнули, что такие действия будут расценены как «непропорциональные нападения».

Как передавало ИА Регнум, 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе брифинга заявил, что власти страны не пойдут на прекращение огня. По его словам, это решение станет поражением в борьбе с палестинским движением ХАМАС.