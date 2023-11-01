Тегеран, 1 ноября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев провёл в Иране встречу с секретарём Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадияном. Также Лаврентьев встретился со старшим помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Павел Бедняков/РИА Новости Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев

По информации агентства Fars, Лаврентьев и Ахмадиян обсудили последние события в ближневосточном регионе и ситуацию в секторе Газа. Они затронули и сотрудничество России и Ирана в свете данных событий.

«На встрече Лаврентьев также передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи его аятолле Сейеду Ибрагиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран», — сообщило агентство.

По информации агентства IRNA, на встрече с представителем иранского МИД Али Асгаром Хаджи Лаврентьев затронул последние события в Сирии и регионе в целом, и «особенно преступления, совершенные Израилем против угнетённого народа Газы».

16 октября во время телефонного разговора с президентом Путиным иранский лидер Ибрахим Раиси обвинил Израиль в совершении преступлений в секторе Газа и заявил, что это нужно прекратить. По мнению Раиси, возможна долгая война на многих фронтах из-за продолжающейся осады, убийств женщин и детей, а также атаки на Газу и «её законное и избранное правительство».