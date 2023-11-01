Херсон, 1 ноября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» помог семье участника СВО получить удостоверение ветерана боевых действий, оно стало первым, выданным в Херсонской области, сообщила пресс-служба фонда.

Максим Богодвид/РИА Новости

Документ выдали проживающим в области родителям жителя Крыма Владимира. Он был командиром роты в составе батальона «Вихрь» и погиб под Артёмовском. Его родители и вдова не смогли самостоятельно найти контакты командира части, где служил мужчина, чтобы получить удостоверение.

О фонде «Защитники Отечества» они узнали в соцсетях. Вдова обратилась туда за помощью. Социальный координатор филиала установила, что боец начал борьбу с украинскими нацистами ещё в 2014 году и участвовал в боях под Дебальцево. Когда началась спецоперация, он снова пошёл служить в августе 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 сентября заявил о необходимости обеспечить одинаковые социальные гарантии для всех участников СВО, независимо от их статуса. Он напомнил, что для помощи бойцам создали фонд «Защитники Отечества».

Путин подписал указ о создании фонда 3 апреля для адресного сопровождения и помощи ветеранам спецоперации. Председателем фонда стала Анна Цивилева, главой совета фонда — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.