Вашингтон, 1 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по нацбезопасности Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря, обязанности которого исполняет Виктория Нуланд. Об этом 1 ноября говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома.

KIM HONG-JI/EPA/ТАСС Курт Кэмпбелл (справа)

«Президент Джо Байден объявил о своём намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря», — говорится в сообщении.

Сейчас Кэмпбелл находится на посту заместителя помощника президента страны и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по нацбезопасности американской администрации.

После этого Байден должен официально внести кандидатуру Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса США, утверждающего кадровые назначения высокого уровня в исполнительной ветви власти.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая пресс-служба Госдепа сообщила, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, находившаяся на этом посту с 2021 года, уходит в отставку. Она занимала различные должности в госдепе с 1993 года. В апреле 2021 года Сенат Конгресса США утвердил её кандидатуру на пост первого заместителя госсекретаря.

После ухода Шерман Байден в июле, до утверждения следующего кандидата, назначил на этот пост Нуланд в качестве исполняющей обязанности первого замглавы Госдепа.