Вашингтон, 12 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, занимавшая этот пост с 2021 года, покидает свой пост. Об этом 12 мая сообщается на сайте госдепартамента.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press Уэнди Шерман

«Благодарю Уэнди Р. Шерман за её службу госдепартаменту и американскому народу на посту заместителя госсекретаря», — говорится в заявлении главы госдепа Энтони Блинкена.

Он назвал Шерман другом и доверенным лицом, с которым он работал в госдепартаменте США в течение почти 30 лет.

Шерман занимала различные должности в госдепе с 1993 года. В апреле 2021 года Сенат Конгресса США утвердил её кандидатуру на пост первого заместителя госсекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля бывший постпред США при ООН Никки Хейли призвала отправить в отставку президента США Джо Байдена. Она назвала его слабейшим президентом в истории.