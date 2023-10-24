Херсон, 24 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Бериславе в Херсонской области вновь прогремели взрывы. Об этом 24 октября сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

В городе Бериславе в Херсонской области сообщается о взрывах, говорится в сообщении. Подробности не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области в результате взрывов были повреждены объект инфраструктуры и предприятие. В Сухопутных войсках Украины подтвердили, что гражданская инфраструктура была разрушена и повреждена в результате взрывов. При этом не уточняется, каковы масштабы разрушений и в каких украинских регионах они зафиксированы.