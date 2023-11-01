Москва, 1 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Китайские представители проигнорировали очередные переговоры Украины и Запада с Глобальным Югом. В украинском МИД заявили, что не знают, почему Китай решил не участвовать.

Офис Президента Украины

На Мальте 28–29 октября прошёл третий раунд переговоров Киева и Запада с Глобальным Югом. На эту встречу не приехали представители ряда стран, включая Китай.

«В Джидде представитель Китая Ли Хуэй обещал приехать», — процитировало заместителя украинского министра иностранных дел Николая Точицкого агентство «РИА Новости».

Агентство Bloomberg 26 октября сообщило, что представители Китая не поедут на встречу на Мальте. Своё участие в переговорах подтвердили Турция, Индия, ЮАС, Катар и страны G7.

Как отметило агентство, Киев не сможет заручиться поддержкой Пекина и будет очень разочарован. Украинская сторона ожидала, что на встречу приедут представители более 50 стран.

В Киеве инициировали переговоры на Мальте для обсуждения так называемой «формулы мира», предложенной главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «формула» Зеленского совершенно нереализуема.