Вашингтон, 27 октября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. В октябрьской встрече на Мальте, посвящённой вопросам реализации украинской «формулы мира», не будет представителей Китая, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации издания, участие в мероприятии подтвердили делегаты из стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Ожидается, что ряд государств, в частности Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн.

В Киеве заявили об участии во встрече на Мальте представителей более 50 стран.

В статье говорится, что отсутствие делегации из КНР разочарует украинские власти, которые пытаются заручиться поддержкой своей инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре во время общеполитической дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на невозможность реализовать «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский активно продвигает свой план из десяти пунктов, впервые озвученный в конце 2022 года. В Киеве заявили о радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности Украины, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий, а также выдвинули ряд других условий.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «мирный план» главы киевского режима является методичкой по разжиганию конфликта в Европе.