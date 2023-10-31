Берлин, 1 ноября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Окружной суд в Германии принял решение наложить штраф на теннисиста Александра Зверева по делу о домашнем насилии. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило немецкое издание Bild.

(сс) JC Александр Зверев

По информации источника, суд согласился с требованием прокуратуры и обязал спортсмена выплатить штраф в размере 450 тысяч евро. Сам Зверев заявил о намерении обжаловать это решение.

Ранее прокуратура Берлина ходатайствовали о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Зверева по обвинению в нанесении телесных повреждений бывшей девушке спортсмена — Бренде Патеа.

Как передавало ИА Регнум, в июле Александр Зверев дошёл до четвертьфинала теннисного турнира в Бостаде, где потерпел поражение от российского спортсмена Андрея Рублёва, который и стал победителем соревнования.