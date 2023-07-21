Стокгольм, 21 июля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисист Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Рублёв сыграет с победителем матча между двумя аргентинцами — Франсиско Серундоло и Федерико Кория. Серундоло является действующим чемпионом турнира в Бостаде.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Однако дальше он пройти не сумел, проиграв сербскому теннисисту, 23-кратному победителю турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.