Токио, 31 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Японии мужчина захватил в заложники около 10 человек в отделении почты. Инцидент произошёл в городе Вараби в префектуре Сайтама около 15:15 по местному времени (09:15 по московскому времени). В руках у преступника был предмет, напоминавший пистолет. Об этом сообщило японское издание FNN.

Кадр из видео

Камера наблюдения зафиксировала человека, который появился на пороге почты. В руках у него было подобие пистолета, к которому привязана верёвка.

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«Полиция предполагает, что мужчина мог скрыться после того, как выстрелил из пистолета в Центральной больнице общего профиля Тода в Хонмати города Тода, префектура Сайтама, примерно в 1,5 километра от него», — опубликовало информацию СМИ.

В больнице он ранил врача и одного пациента. Они получили лёгкие травмы. Захватившему почту от 50 до 70 лет.

«Судя по всему, мужчина взял заложников и забаррикадировался с помощью пистолета, а полиция предполагает, что он мог скрыться после инцидента в больнице», — добавили в издании.

Сообщается, что были слышны звуки выстрелов. Неизвестны мотивы поведения злоумышленника. Полиция начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 октября в американском штате Мэн мужчина устроил стрельбу в городе Льюистоне. Местные правоохранители установили личность стрелка — им оказался 40-летний Роберт Кард, не имевший боевого опыта специалист по поставкам топлива в резерве армии. В результате его стрельбы погибли 18 человек, ещё 13 получили ранения. Преступника искали несколько дней. В итоге его обнаружили мёртвым спустя несколько дней после происшествия.