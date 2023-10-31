Кривой Рог, Украина, 31 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог в Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кривой Рог: местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в сообщении.

До этого на территории Днепропетровской области и в нескольких соседних регионах объявили воздушную тревогу. В Минобороны России пока не сообщали о нанесении каких-либо ударов по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября пресс-служба администрации Одесской области сообщила об ударе по судоремонтному заводу под Одессой. Перед этим украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших рано утром 30 октября в Одессе.

Позднее в этот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что во временно контролируемом ВСУ городе Запорожье прогремел мощный взрыв. Он также пообещал уточнить подробности произошедшего.