Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии
Нефтекамск, Башкирия, 31 октября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в дорожной аварии со школьным автобусом в Башкирии, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошёл утром на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada Largus.
В автобусе ехали десять детей 13–14 лет и один сопровождающий. Они направлялись в Уфу на конкурс. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения, что стало причиной аварии, отметили в пресс-службе.
«Троих девочек из автобуса и четверых взрослых из «Ларгуса» увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте», — сообщили в МЧС.
Отмечается также, что разлива топлива не произошло.
Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария с участием автобуса произошла 28 октября на 22-м км дороги Ижевск — Воткинск. Девять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом. Пятерых госпитализировали.
Днём ранее, 27 октября, два человека пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в центре Москвы.