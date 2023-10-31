Нефтекамск, Башкирия, 31 октября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в дорожной аварии со школьным автобусом в Башкирии, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России по Республике Башкортостан

Инцидент произошёл утром на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada Largus.

В автобусе ехали десять детей 13–14 лет и один сопровождающий. Они направлялись в Уфу на конкурс. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения, что стало причиной аварии, отметили в пресс-службе.

«Троих девочек из автобуса и четверых взрослых из «Ларгуса» увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте», — сообщили в МЧС.

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Отмечается также, что разлива топлива не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария с участием автобуса произошла 28 октября на 22-м км дороги Ижевск — Воткинск. Девять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом. Пятерых госпитализировали.

Днём ранее, 27 октября, два человека пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в центре Москвы.