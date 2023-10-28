Ижевск, 28 октября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В результате столкновения большегруза с микроавтобусом в Удмуртии пострадали девять человек, сообщили 28 октября в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что на 22-м км дороги Ижевск — Воткинск произошло столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса Mercedes, в котором в этот момент находились 19 человек.

«Девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с трактором в Баймакском районе Башкирии.

В результате ДТП пострадали 60-летний водитель автобуса и пятеро пассажиров, они доставлены в больницу. Остальных медики осмотрели на месте.