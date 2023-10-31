Москва, 31 октября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 12 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему 12 лет лишения свободы, из которых три года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Отмечается, что в качестве дополнительного наказания суд обязал Мероба Хаитова, полностью признавшего вину и содействовавшего раскрытию преступления, выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, суд в отношении группы террористов начался 26 октября. Федеральной службой безопасности России было установлено, что шесть фигурантов намеревались взорвать здание ведомства на Лубянке в 2022 году и потребовать вывода российских войск из Сирии.