Вашингтон, 31 октября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки в 2024 году станет «катастрофой для всей Европы», заявил американский политолог Фрэнсис Фукуяма.

Иван Шилов ИА REGNUM Благодарность Трампа

«Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой», — сказал Фукуяма в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках форума Economist Government Roundtable.

Он отметил, что Дональд Трамп явно не заинтересован в сотрудничестве с НАТО и предпочитает Россию Украине. Кроме того, экс-президент США является хорошим другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в разжигании вооружённых конфликтов в мире. По мнению Трампа, именно действия Байдена привели к обострению ситуации в Израиле и кризису на Украине.