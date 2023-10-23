Вашингтон, 24 октября, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Политика действующего главы Белого дома Джо Байдена приводит к обострению ситуации в Израиле и кризису на Украине, заявил на митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир экс-президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Речь Джо Байдена была гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте», — сказал он.

По словам Трампа, Байден выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, то необходимо «дать безграничный чек на прокси-войну на Украине».

Бывший президент США назвал выступление своего предшественника одним из самых опасных и вводящим в заблуждение, которое когда-либо произносилось из овального кабинета. Само выступление и слова были плохими, отметил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 октября президент США Джозеф Байден обратился к нации на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине. Он заверил, что не отправит американских военных сражаться на Украину. Также Байден заявил в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским о твёрдой двухпартийной поддержке Украины. По словам американского лидера, «всё, о чем просит Украина, — это помощь».

Также Байден указал на необходимость дальнейшего финансирования не только Украины, но и Израиля.

Ранее Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны из-за некомпетентности. Он подчеркнул, что Байден понятия не имеет, что происходит.