Таллин, 30 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих граждан, сообщила 30 октября пресс-служба министерства социальных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«30 евро на человека перечисляется на продовольственную карту раз в квартал», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что на семью выдаётся одна продовольственная карточка, на которую перечисляется вся сумма. Денежную помощь необходимо использовать в течение квартала, иначе средства на продовольственной карточке сгорят. Картой можно воспользоваться только для покупки продуктов и предметов первой необходимости.

В министерстве социальных дел отметили, что продовольственная помощь доступна людям, не имеющим постоянного места жительства в приютах для бездомных.

Во втором квартале 2023 года продовольственную помощь распределили в общей сложности среди 28 936 человек. Распределение помощи софинансирует Европейский союз.

Как сообщало ИА Регнум, глава отдела готовности к кризисам министерства социальных дел Эстонии Теа Варрак 2 января заявил о планах ввести в стране систему продовольственных карточек для малоимущих с имеющейся на них суммой денег. Помощь малоимущим в Эстонии оказывалась через продуктовый банк, в который входили не проданные в магазинах продукты, а также пожертвования. В результате малоимущим чаще всего предоставляли наборы продуктов, в которых они не нуждались.