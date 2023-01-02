Таллин, 2 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В 2023 году в Эстонии могут внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с имеющейся на них суммой денег, сообщила 2 января глава отдела готовности к кризисам министерства социальных дел Теа Варрак.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Помощь малоимущим в Эстонии в данный момент оказывается через продуктовый банк, в который входят не проданные в магазинах продукты, а также пожертвования. Людям чаще всего предоставляют наборы продуктов, в которых они не нуждаются.

По словам представителя министерства, продуктовые карточки на сумму в 30 евро будут выдавать один раз в квартал. На помощь смогут рассчитывать получатели прожиточного пособия, компенсаций от местного самоуправления и ещё ряд лиц.

По карточкам станут доступны продукты и товары первой необходимости, а вот приобрести на них лотерейные билеты, табачную и алкогольную продукцию нельзя.

Напомним, по данным Евростата, средний уровень годовой инфляции в странах еврозоны по итогам ноября 2021 года снизился с 10,6% до 10%. Самый низкий уровень инфляции зафиксировали в Испании (6,6%), а самый высокий — в Литве, Латвии и Эстонии (более 21%).