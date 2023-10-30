Дублин, 30 октября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Украинцам в Ирландии нужно искать заработок, а не сидеть и ждать пособия. Об этом беженка из Киева Ирина Мажак сказала в интервью местной газете Irish Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирландия

Мажак уехала с Украины в мае 2023 года. Быстро нашла работу — занимается медицинскими исследованиями в Королевской коллегии хирургов Ирландии.

По её словам, властям Дублина стоит перенаправить выделяемые на беженцев деньги на наиболее уязвимые слои населения.

Соотечественникам Ирина Мажак посоветовала «интегрироваться и найти рабочие места».

Как сообщало ИА Регнум, в правительстве Ирландии назревает понимание недовольства населения украинскими беженцами. Уже идут дискуссии о радикальном сокращении дотаций для них. Чиновники считают, что выходцы с Украины фактически обладают «социальным обеспечением на уровне граждан».

В Ирландии нашли пристанище почти 100 тыс. украинских беженцев. Помимо того, что каждому украинцу выплачивается 220 евро в неделю, существует и ряд других постоянных надбавок: на детей, образование, пособие по безработице, коммунальные услуги и так далее.

Много украинцев путешествуют, объезжают сразу несколько стран, чтобы заработать на пособиях. Абсолютное большинство приехали не из Донбасса, а с Западной Украины, где нет военных действий. Местные считают, что они просто пытаются получить вид на жительство или гражданство лёгким путём.