Вашингтон, 29 октября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. После наступления холодов украинская армия может не выстоять против российских войск. Об этом 29 октября заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Думаю, что русские могут перейти на другую сторону Днепра, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. В ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть окончательное поражение», — сказал Макговерн.

Он добавил, что даже если конгресс США одобрит новый пакет военной помощи киевскому режиму, то это никак не повлияет на положение ВСУ.

По словам эксперта, президенту США Джо Байдену придётся признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Россия ведёт контрнаступление на Украине и уничтожает в мини-котлах последние резервы ВСУ, Киев вынужден перебрасывать войска с одного участка фронта на другой. Украинцы теряют инициативу и несут огромные потери, их последние резервы уже на исходе.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву. Он призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ были затрачены громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь умопомрачительные потери личного состава и боевой техники.